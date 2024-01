Gajdos Tamás elárulta, mi a véleménye az utódjáról, Gesztesi Mátéról: "Legyünk őszinték: a híradózáshoz eddig nem túl sok köze volt"

Hétfőn derült ki, hogy a néhány éve elhunyt Gesztesi Károly fia, Gesztesi Máté veszi át Gajdos Tamás helyét az ATV Híradóban, miután utóbbi novemberben azonnali hatállyal távozott a csatorna hírműsoraiból.

MTI Fotó: Kertész Gábor

A műsorvezető nyilatkozott a story.hu-nak. A tévés beszélt a megújult műsorvezető-gárdáról és utódjáról, Gesztesi Mátéról is elmondta a véleményét.

Ezt mondta:

„Az utódomként most bemutatott Gesztesi Mátét tisztelem a színházi és filmes szakmában mutatott kvalitásai miatt, de legyünk őszinték: a híradózáshoz eddig nem túl sok köze volt. Egy fiatal, tehetséges csapat állt így vele ott most össze, de láthatóan továbbra is hiányzik közülük egy ismert, megfelelő tapasztalattal és szakmai presztízzsel rendelkező húzónév, aki hitelesíti és megadja a híradó korábbi években kialakult presztízsét. Így néhány hónappal a választások előtt a mély vízbe dobni egy tehetséges, új híradós arcot, bátor vállalkozás, na de hát teher alatt nő a pálma. Természetesen sok sikert kívánok neki és a csapat többi tagjának is!”