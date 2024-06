Megkongatták a vészharangot: berobbant az új Covid-mutáns, gyorsabban terjed az Eb és az olimpia miatt

A COVID nyáron sem pihen, sőt, az újabb mutánsok egyre több aggodalomra adnak okot. Erősen emelkedik a fertőzések száma, melynek táptalaja lehet a sok sportrendezvény is.

A FLiRT alváltozatait az Egyesült Államokban azonosították, a KP.3 és az LB.1 azonban immár Olaszországban is rohamosan terjed – jelentette az Il Messaggero.

Fotó: 123rf.com

- számol be az Index.hu

Tavaly egyébként Magyarországon az év első nyolc hónapjában 28 különböző omikron-variánst azonosítottak, jellemzőik azonban alig különböznek egymástól – emlékeztetett egy magyar víruskutató.

A mutánsok lényege Rusvai Miklós szerint, hogy a tüskefehérjék változatosságával egy fokkal ellenállóbbak a korábban kifejlesztett védőoltásokkal szemben – bár ezeket a vakcinákat is folyamatosan fejlesztik.

– mondta Federico Gueli, aki a kezdetektől nyomon követi a koronavírus evolúcióját.

Elkülönítették már a legújabb, KP.3 jelzésű mutánst, sőt a leggyorsabban terjedő KP.3.1.1 jelenlétét is kimutatták.

Ez utóbbi március végén jelent meg az andílúziai Cádizban, és most a spanyol fertőzési hullám fő mozgatórugója. Villámsebesen fertőz most már Olaszországban is, ahol az azonosított alvariánsok egyötöde KP.3.1.1