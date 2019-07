Vasárnap lett 100 éves Bálint György kertészmérnök, azaz Bálint gazda. Orbán Viktor is levelet írt neki.

Ezt a XVI. kerület országgyűlési képviselője, a fideszes Szatmáry Kristóf tette közzé Facebook-oldalán:

Bálint Gyuri bácsit, vagy ahogy az egész ország ismeri, Bálint gazdát köszöntöttük!

Gyuri bácsi, aki kerületünk lakosa, július 28-án töltötte be 100. évét. A köszöntést Kovács Péter polgármester úr kezdte, akit Gyuri bácsi otthonában fogadott. A torta, a bonsai fa és Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levele mellett más meglepetéssel is készültünk. Ezt már a Rákosmente Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai központjában adtuk át, ahol Bálint gazdát és polgármester urat vártam. Itt egy őshonos fákból álló kert került kialakításra, amely ezentúl a Bálint Gazda Gyümölcsöse nevet viseli. A kertet a későbbiekben bővítjük, hogy majd ismeretterjesztő, oktatási célokat is szolgálhasson.

Isten éltesse Gyuri bácsit!