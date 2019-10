Ursula von der Leyen hivatalosan is biztosnak jelölte Várhelyi Olivért.

Az előző napi formális interjúkat követően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hivatalosan is biztosnak jelölte a magyar Várhelyi Olivért és a francia Thierry Bretont – erősítette meg kedden a brüsszeli testület szóvivője.

Mina Andreeva újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy von der Leyen alkalmasnak találta a két jelöltet, és levélben értesítette erről a döntéséről az európai uniós tagországok kormányait tömörítő tanácsot, így megkezdődhet a jóváhagyási eljárás az Európai Parlamentben (EP).

A megválasztott elnök korábban új neveket kért Franciaországtól, Magyarországtól és Romániától is, miután az EP illetékes szakbizottságaiban különböző okok miatt elutasították ezen három ország első jelöltjét.

A szóvivő emellett elmondta, hogy von der Leyen ismét levelet küldött a román kormánynak, amelyben felhívta a figyelmet a helyzet sürgősségére, minthogy Bukarest a román kormányválság miatt még mindig nem nevezte meg új jelöltjét.

Most, hogy Von der Leyen Breton és Várhelyi biztosjelöltségére is rábólintott, a tagállami kormányokat képviselő Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia a döntést, bár ez csak formaság. Az igazi kérdés az, hogy a biztosjelölteket mikor hallgatja meg az Európai Parlament – írja az Index.

Az új összetételű Európai Bizottság az eredeti tervek szerint november elején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani, a jelenlegi cél december elseje, noha egyesek szerint ez sem lesz tartható.

A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradnak a posztjukon ügyvivőként.

Ilyenre korábban már háromszor is volt példa, legutóbb a másodszor is José Manuel Barroso vezette Európai Bizottság esetében, amely a tervezettnél három hónappal később állt csak fel, ez viszont lassíthatja a közösségi munkát, mert ügyvivői minőségben a testület illetékessége korlátozott.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a brexithosszabbítás értelmében Nagy-Britanniának is uniós biztost kell jelölnie, amire Boris Johnson brit miniszterelnök korábban már többször nemet mondott. Itt nemcsak a jelölt személye okoz problémát, hanem az is, hogy milyen portfóliót adjanak a biztosnak, mikor azt elvileg csak néhány hónapig felügyelné – teszi hozzá az Index.

Forrás: MTI, Index