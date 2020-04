Szerte az Egyesült Államokban tömegekben állnak sorban az elszegényedett amerikaik a élelmiszersegélyért. A drive thru rendszerben működő helyeken a járvány miatti tömeges munkanélküliség áldozatai látványos dugókat formázva várakoznak szerte az országban, ahol az elmúlt négy hétben 22 millióan vesztették el a munkájukat.

Az elmúlt négy hét alatt, a járvány kitörése óta több mint 22 millió amerikai vesztette el a munkáját – ők a legtöbb államban kocsival, a gyorséttermeknél ismert drive thru rendszerben vehetik át a járvány alatt az élelmiszersegélyt – számolt be a 444 és az Index. Kaliforniában az autópályán állnak sorban kilométereken keresztül, Texasban pedig komplett parkolókat töltenek meg a dugót formáló autósok.

Volt olyan élelmiszerbank San Antonióban, ahol egyszerre 10 ezer autósból álló sor alakult ki.

Hundreds of vehicles line up at a food bank distribution at the Alamodome in San Antonio. pic.twitter.com/cDA1yM6mpU