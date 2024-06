Marco Rossi: "A torna ezen részén már nem kell motiválni a játékosokat. Ha igen, akkor másik munkát kell keresni maguknak"

Ma este 21:00-kor csap össze Skócia és Magyarország és ennek a meccsnek elképesztő jelentősége lesz.

Mint azt tudjuk, a német és svájci válogatottal szembeni mérkőzésünket mindkét esetben 2:0-ra zártuk, vagyis a magyar csapatnak még egyetlen pontja sincs az idei Eb-n. Épp ezért a ma esti találkozás Skóciával döntő jelentőségű. A téma kapcsán megszólalt Marco Rossi, a magyar válogatott kapitánya is, ő így látja a helyzetet:

Forrás: MTI Fotószerkesztőség

„Skócia mindig agresszíven játszik, ezt láthattuk az első két meccsen is. Nekik is, nekünk is három pontra van szükségünk, vagyis ugyanaz a célunk. Ha nyerünk, továbbjuthatunk. Nincs alternatívánk, csak a győzelem. Ha nem is jutunk tovább, akkor is alapcél, hogy győzelemmel búcsúzzunk. A torna ezen részén már nem kell motiválni a játékosokat. Ha igen, akkor másik munkát kell keresni maguknak” – írja a Telex.hu

Kifejtette a véleményét a német – magyar meccsre is, ahol a bíró igazságos eljárását többen is megkérdőjelezték: