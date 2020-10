A Liberálisok arra kérik Kövér Lászlót, hogy függessze fel a Meseország mindenkié című könyvet ledaráló Dúró Dóra képviselő látogatási és kölcsönzési jogát az Országgyűlési Könyvtárban. A párt arra is kéri a parlament elnökét, hogy a Mi Hazánk politikusát írassa be egy érzékenyítő tréningre. A Magyar Liberális Párt azzal indokolja a kérést, hogy "a több mint 700 000 kötetes gyűjtemény a magyar parlamenti dokumentumok legteljesebb gyűjteménye, emellett az ENSZ letéti könyvtáraként is funkcionál, és ritkán fellelhető műveknek is otthont ad".

A Magyar Liberális Párt közleményében azt írja, a több mint 700 ezer kötetes gyűjtemény a magyar parlamenti dokumentumok legteljesebb gyűjteménye, emellett az ENSZ letéti könyvtáraként is funkcionál és nem utolsó sorban fontos, ritkán fellelhető műveknek is otthont ad. Szerintük egy itteni szándékos rongálás szinte felbecsülhetetlen mértékű károkat okozna.

Csak belegondolni is borzasztó abba, ha Dúró Dóra képviselő véletlenül itt találkozna Szapphó Leszbosz szigetén írt szerelmi lírájával – egy Babits Mihály fordította példány ugyanis megtalálható a gyűjteményben – majd ettől újra »idegállapotba« kerülne és rögtönzött háborút hirdetne a veszedelmes antik irodalom ellen. Fontos előrelépés lenne, ha a parlament elnöke – kapcsolódva a mai Coming Out Day-hez, azaz az Előbújás napjához – elvenné a Mi Hazánk politikusától az olvasójegyét, és beíratná inkább egy érzékenyítő tréningre, ezzel védelmet nyújtana a könyvtárnak és az egyetemes kultúrának, a magát nemzeti konzervatívnak valló, de valójában minden polgári értékkel szembemenő, kirekesztő képviselővel szemben

- írják.

Dúró Dóra korábban a Meseország mindenkié című mesekönyvről azt mondta, „homoszexuális propagandáról” van szó. Később ugyanerre hivatkozva megsemmisített két másik mesekönyvet is.

Forrás: Index, 24.hu