Havi több millióért 67 miniszteri biztosa van a kormánynak, akad a cirkuszművészetnek, az űrkutatásnak, a nemdohányzóknak és most már a frankofón ügyeknek is

Gondoljon valamire... Miniszteri biztosa ugyanis már biztosan van annak is! Most már 67-en vannak a biztosok, bár Orbán-kormány negyedik ciklusának elején, 2018-ban még elég volt belőlük 25 is.

Akad a cirkuszművészetnek, az űrkutatásnak, a balatoni élővilágnak és a hajdúnánási motorpályának, és még sok egyébnek is.

Úgy néz ki, hogy sokszor a legfurcsább területekre és a legbizarrabb elnevezéssel neveznek ki újabb és újabb miniszteri biztost, akik a legtöbb esetben helyettes államtitkári illetményt kapnak.

Ez jelenleg minimum bruttó 1,3 millió forint, de akár 1,65 millió forint is lehet. Persze jár a hivatali autó és titkárság is.

Tatár Szabolcs, a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatokért felelős miniszteri biztos

Farkas Örs, kormányzati tájékoztatásért felelős miniszteri biztos

Magyar Levente, frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos

Tessely Zoltán, Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos

Lázár János, nem dohányzókért felelős miniszterelnöki biztos

Vízkelety Mariann, állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztos

Fekete Péter, a cirkuszművészet megújítása és az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésért felelős miniszteri biztos

dr. Guller Zoltán, turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos

Ferencz Orsolya Ildikó, űrkutatásért felelős miniszteri biztos

Kiss János, miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos

Fónagy János, közösségi közlekedés menetrendi szintű összehangolásáért felelős miniszterelnöki biztos

Schaller-Baross Ernő, külföldi ösztöndíjprogramokért felelős miniszteri biztos

