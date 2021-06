A kormány tagadása ellenére, mégis hatalmas átalakulás jöhet a egészségügyben

Mind Orbán Viktor, mind Kásler Miklós azt nyilatkozta, hogy semmiféle átalakulás nem lesz a hazai egészségügyben. A kórházszövetség elnöke erről egészen mást mondott – adta hírül a hvg.hu.



Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke és az Uzsoki Utcai Kórház igazgatója szerint több változás is kinézőben van az egészségüggyel kapcsolatban. Korábban az RTL Klub is erről számolt be.

Az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz – írja a hvg.hu.

Az egészségügy átalakítására vonatkozó gondolatok, tervek évek óta terítéken vannak, és a járvány élesítette őket. A Covid által generált átrendeződéseket fontos tovább folytatni, és minden olyan, a betegek biztonságát növelő intézkedést meg kell hozni, amelyre jelenleg lehetőség van. Tekintsük ezt az időszakot egy komolyabb megújulás előszobájának

– nyilatkozta Ficzere az index.hu-nak.

Emellett néhány elképzelést is vázolt: az egyik az aktív ágyak számának csökkentése, „amelyek amellett, hogy nagy költséget jelentenek, olyan személyi, eszköz- és egyéb feltételt igényelnek, amelyre a betegek utógondozásakor egész egyszerűen nincs szükség”. Ezzel párhuzamosan növelnék a krónikus ágyak mennyiségét, és jelentősebb szerepet adnának a szociális ágazatnak.

Emellett a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz, mert bizonyos szakmákat (például az onkológia, mellkassebészet, ortopédia) csak a nagyobb intézményekben, centrumokban érdemes végezni.

Ficzere Andrea szerint az alapellátás megerősítése is régi cél, de azoknak az okoseszközöknek a rutinszerű alkalmazására is hangsúlyt kell fektetni, amelyek alkalmasak a betegek otthoni vagy munkavégzés közben történő monitorozására.

Orbán Viktor miniszterelnök és Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter egész máshogy kommunikál a témáról. Orbán szerint „semmilyen egészségügyi átszervezés vagy reform nem lesz”, mert „az egészségügyi reformokkal az emberek általában csak rosszabbul jártak. Az a jelszavam, hogy csak reformot ne”. Kásler egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy a kórházbezárásokat csak az ellenzék terjeszti rémhírként.

