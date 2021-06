Bár a kormányfő szerint nem lesz reform az egészségügyben, azért vannak ötletek a megújulásra

A Népszava cikke szerint múlt héten volt 3gy konferencia, ahol előkerültek a kormányzati tervek a "nemreformra".

Közel 22 milliárd forinttal ösztönözné még idén a kormány egyebek mellett a járvány miatt elmaradt beavatkozások felgyorsítását – írta meg a Népszava egy, a kórházak újraindításáról szóló minisztériumi javaslat nyomán.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a több mint félszáz oldalra rúgó javaslat egyes részletei a Magyar Kórházszövetség múlt heti, a sajtó kizárásával folyó konferenciáján is előkerült az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) részéről, a javaslat alapján a kormányzat két törvény, egy kormányrendelet és négy miniszteri rendelet módosításával folytatná a "kórházi kapacitások fejlesztését" és az ellátórendszer finomhangolását.

A javaslatcsomag része még többek között a védőnői rendszer átalakítása, a rezidensi ösztöndíjak korrekciója, az új alapellátási ügyelet újraszervezése – írja a lap, amely szerint ez utóbbi azt jelentené, hogy 2022 januárjától az orvosi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt működnének. Az új rendszert júliustól Hajdú-Bihar megyében tesztelik, erről a Népszava információi szerint múlt héten, a konferenciával egyidőben tájékoztatták a megyében ügyeleti központokat működtető települések polgármestereit.

Az OKFÖ vezetőségének előadásaiból az derült ki, hogy hiába beszélt arról Orbán Viktor, hogy nem lesz egészségügyi reform, azért a rendszer irányítóit foglalkoztatja az intézmények gazdasági egységesítése és az alapellátás átalakítása is a lap szerint.

"A legnagyobb ívű változásokat a szolgálati törvénnyel, az intézmény-összevonásokkal, a kiskórházaknak a megyeiek alá rendezésével már elindították a járvány alatt a vészhelyzeti rendeletekkel. Közülük a fontosabbak az ágazati törvényekbe is belekerültek egy salátatörvénnyel a tavaszi ülésszak utolsó napjaiban.

Ezen felül a mostani javaslat azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehet a párhuzamos ellátásokat megszüntetni, a gazdálkodásukat is szorosabbra fonni a megyei kórházakkal. Továbbá miként kellene a kis kórházakban sürgősségi centrumokat, kisműtőket, egynapos sebészeteket létrehozni"

- írja a Népszava.

A lap úgy értesült, hogy az intézményvezetők úgy hiszik, a választásig biztosan nem lesz már nagyobb változás a rendszerben, pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakmai javaslata szerint a jövőben a betegellátás minőségmérésének bevezetése mellett ösztönző bérrendszert is kialakítanának a kórházi vezetők számára. Ez figyelembe venné az intézmény gazdasági hatékonyságát és az adósság felhalmozását.

A cikk szerint a konferencián fenntartói és szakmai előadásokból az is kiderült, hogy az egyes ellátásokért járó díjakat is korrigálni kívánják, mivel azt elismerték, hogy nemcsak vezetői hibából halmozódhat fel adósság, haenm azért is, mert az egyes ellátásokért a költségvetés nem téríti meg a beavatkozások reális értékét. Ilyen veszteséges szakmának számít a sebészet, belgyógyászat, intenzív terápia, ezek több pénzt kaphatnak. A lap szerint a finanszírozás javítására mintegy 45 milliárd forint van előirányozva, emlyből erre az évre 22-23 milliárd juthatna a kórházaknak. Ez az összeg az elképzelések szerint ösztönzően hathat a járvány miatt elmaradt és feltorlódott beavatkozások felpörgetésére is.

Forrás: nepszava.hu