MSZP-elnök: Ha Molnár és Szakács a pártban marad, az veszélyeztette volna a kormányváltást

Gátat kellett vetni annak a folyamatnak, hogy egyesek nem az MSZP előválasztási stratégiáját tartották a legfontosabbnak, hanem a saját ambícióikat, ami ráadásul találkozott a DK ajánlatával – mondta Tóth Bertalan társelnök csütörtökön egy sajtóbeszélgetésen.

A 24.hu írta meg, hogy Molnár Gyula kizárását hivatalosan azzal indokolták, hogy „súlyosan megsértette az MSZP integritását és a kongresszus által elfogadott stratégiáját”, amikor jó nyerési esélye ellenére a DK támogatásával vállalta csak az előválasztási megmérettetést a XXII. kerületben, és elfogadta, hogy győzelme esetén a Demokratikus Koalíció frakciójába ül be 2022-ben.

A cikk szerint hasonló okokból zárták ki a baranyai 2-es választókerületben induló Szakács Lászlót is (őt végül a DK mellett a Jobbik és a Momentum is támogatja, miközben az MSZP az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lórántmögé állt be a komlói körzetben). Nyilatkozataikban egyébként mindketten cáfolták, hogy szándékukban állt volna átülni a DK-ba, Molnár szerint erről esetében éppen a pártvezetők állapodtak meg.

Tóth szerint viszont ezekben az ügyekben nem lehetett engedékeny a párt, nem mondhatták azt, hogy „tudjuk, továbbra is rendes szocik vagytok”, hanem határozott döntést kellett hoznia az elnökségnek.

Mi abban hiszünk, hogy az ellenzék Karácsony Gergelyminiszterelnök-jelöltségével tudja leváltani a kormányt, és ebbe nem fér bele a versenytárs támogatása. Ez szerintünk veszélyezteti a kormányváltást.

A szövetségi politika eddigi lépéseiről a szocialista társelnök elmondta, első körben a Párbeszéddel kötötték meg a megállapodást, majd az LMP-vel is létrehoztak egy szövetséget, velük 23 jelöltet támogatnak közösen, de ez a szám még nőni fog.

Tóth a Momentumról annyit mondott, hogy Fekete-Győr Andrásék velük kötötték a legtöbb körzetre kiterjedő megállapodást. A pártból kizárt Szakács László esetében például korábban a Momentummal is volt egy megállapodásuk, amiért az MSZP „más helyen fizetett”, „más jelölt kárára”.

Mi hittük abban, hogy Szakács és Molnár Gyula is meg tudja verni a DK jelöltjét, de ők nem így gondolták

– jelentette ki.

