Kemenesi Gábor: már nyáron jöhet a negyedik hullám, visszatérhet a maszk is

A virológus mindenkinek az oltást javasolja, és valószínűsíti, hogy visszatér az az idő, amikor maszkot kell hordanunk, és az is, amikor távolságot kell tartanunk, mert csak így lehet megvédeni az oltatlanokat.

"Ez a vírus azért különleges, mert az emberiség nagy része még most sem immunizált ellene, mert vagy nem találkozott ezzel a vírussal vagy nincs vakcinázva ellene, tehát fogékony rá. Ezért van most nyáron is járványhullám"