A szakember elmondta, hogy Magyarországon és a környező országokban is lassan emelkedik az esetek száma – azonban a lassú emelkedés is emelkedés. A főorvos emlékeztetett: idehaza három városban a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció is emelkedést mutat. Kemény és ijesztő negyedik hullám jöhet Szlávik János szerint, szigorítást javasol.

El kell gondolkozni azon, hogyan lehet megállítani a delta variánst – jelentette ki Szlávik János infektológus főorvos a TV2 műsorában. Szerinte a delta variáns súlyosságát nehéz megállapítani, de veszélyesebb lehet a fiatalokra. A negyedik hullám a sok eset miatt lehet ijesztő és kemény, de a kórházakon már nem lesz akkora terhelés.

Lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor vissza kell hozni a maszkviselést a delta-mutáns miatt, hiszen ez is ugyanúgy terjed, mint a korábbi mutánsok, esetenként olyanoknál is, akik be vannak oltva

– mondta mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 műsorában.

A mostani betegekre is jellemző, hogy az idősebbek kerülnek kórházba, de egyre több a fiatal, ők viszont nem kerülnek kórházba, hiszen ők nem lesznek olyan súlyos betegek.

Az esetszám-növekedés mögött főleg családok, külföldről hazatérő fiatalabbak vannak.

Ősszel, az iskolák nyitásakor a fiatalok között elkezdhet terjedni a járvány, ezt látni lehet néhány országban.

Itthon kórházba leginkább oltatlanok kerülnek be, nagyon kevés olyan ember van, aki két három héttel a két oltás felvételét követően megbetegszik, de ha megbetegszik is, akkor sem olyan súlyosan, mint az oltatlanok, és ez a delta mutánsra is igaz.

Azt, hogy a delta mutáns mennyire súlyos betegséget okoz, nehéz megállapítani.

A delta ragályosabb, és azért is terjed a fiatalok körében, mert ők nagyobb részt oltatlanok, a súlyosságát tekintve egyes amerikai példákat tekintve veszélyesebb a fiatalokra.

A harmadik oltást azoknak ajánlják, akiknek valamilyen immunhiányuk van, pl. daganatos betegség vagy szervátültetettek, de természetesen a harmadik oltás lehetősége nyitott, az oltóorvossal lehet konzultáni erről.

Fontos járványügyi jelentősége van annak is, hogy sok a tünetmentes fertőzött.

Aki oltott, és fertőzött delta variánssal, úgy is továbbadhatja a betegséget, hogy nem is tudja, hogy fertőzött.

Sok olyan esetet látni, amikor külföldről hozzák be a betegséget. Logikus, ha a szomszédaink között lesz olyan ország, ahol magas lesz az esetszám, az veszélyt fog jelenteni. Látni az irányt, több közép-európai ország próbál valamit tenni, de nem lezárni, és ez nagyon fontos.

Nem az a lényeg, hogy bezárjuk a szállodákat, éttermeket, iskolákat, hanem máshogy próbáljuk megállítani a járványt.

Lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor a maszkviselést vissza kell hozni

A delta mutáns is úgy terjed, mint a korábbi variánsok. És esetenként olyanoknál is, akik be vannak oltva, akkor viszont képtelenség másképpen megakadályozni.

A negyedik hullám a sok esett miatt lehet kemény. Ijesztő lehet, hogy sok eset lesz, többnyire fiatalok. De a kórházak szempontjából nem hiszem, hogy olyan terhelés lesz. Nem lehet olyan hullám már, mint a korábbiak

- jelentette ki a főorvos.

Jelenleg bár kissé emelkednek, még alacsonyak az esetszámok a régiónkban, ezekből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Szlávik annyit megjegyzett, hogy nem biztos, hogy ez így marad szeptember-októberben.

Forrás: TV2, Index.hu, Portfolio.hu