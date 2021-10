Június óta nem jöttek ilyen tragikus adatok, közben továbbra sem ad ki hivatalos nyilatkozatot a kormány arról, mennyire tartja súlyosnak a negyedik hullámot

17 ember halt meg, egyre több iskolában kötelező a maszk. Közben még mindig nincs arról adat, hogy Magyarországon a koronavírussal megbetegedettek hány százaléka vette fel az oltást. Zacher Gábor szerint minden orvos a sötétben tapogatózik, hivatalos adatokat senki sem lát. Tapasztalatok szerint 5 nem oltottra egy oltott jut az intenzív osztályokon.

A beoltottak száma 5 911 737, közülük 5 682 396 fő már a második oltását is megkapta, 911 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

455 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 829 911 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

– derül ki a kormányzati tájékoztató portál kedd reggel közzétett adatsorából.

Elhunyt 17 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 320 főre emelkedett.

Egy nap alatt legutóbb június 8-án volt ilyen sok halottja a pandémiának Magyarországon, megjegyzendő azonban, hogy az operatív törzs május 25. óta hétfőnként bontás nélkül közli a hétvége három napjának adatait, amelyek között van példa 17-nél több halálesetre – írja az Index.hu

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 789 322 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 10 269 főre emelkedett. 733 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 110-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb – teszi hozzá a kormányzati portál.

Közben a Portfolio.hu emlékezet,

még mindig nincs arról adat, hogy Magyarországon a koronavírussal megbetegedettek hány százaléka vette fel az oltást. Hivatalos nyilatkozat pedig továbbra sincs arról, hogy a koronavírus-járvány 4. hullámát mennyire tartja súlyosnak a magyar kormányzat.

A lap felkerestük Zacher Gábort, a Hatvani Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvost, hogy mit tapasztal a kórházban. Saját és a kollégáival cserélt tapasztalatairól tudott beszélni, az országos helyzettel kapcsolatban elmondása szerint minden orvos a sötétben tapogatózik, hivatalos adatokat senki sem lát. Tapasztalatok szerint 5 nem oltottra egy oltott jut az intenzív osztályokon.

Zacher Gábor azt mondta, továbbra is értetlenül állnak azelőtt, miért nem ismerhetik meg az új koronavírusos betegek oltási adatait. „Az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 2 perc alatt le lehetne hívni azokat az adatokat, hogy az új betegek közül mennyien oltottak és mennyien nem. A vakcinák hatékonyságáról is lehetne egyfajta képet kapni. Ezzel szerintem nem sértenénk semmilyen személyes adatot” – érvelt az oltási nyilvánosság mellett Zacher Gábor. Szerinte így most ő és kollégái is a sötétben tapogatóznak. Állítása szerint egyetlen orvos és a teljes egészségügyi szakma sem a beteg neveire, vagy lakcímükre lenne kíváncsi, hanem arra, hogy miként működnek az oltások.

Ennek híján jelenleg az egymás közötti információcseréből az derül ki, hogy az intenzív osztályra kerülő minden 5. nem oltott betegre jutott egy beoltott páciens.

Sok iskolában már az órákon is maszkban ülnek a diákok, szigorítottak a szabályokon

Magyarországon – hívja fel a figyelmet az Eduline – egyre több iskolában már változtattak a járványügyi szabályokon, és kötelező maszkot viselniük a diákoknak. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikumában például orvosi, FFP2-es, N95 vagy munkavédelmi, illetve textilmaszkot is lehet hordani, de az iskola egész területén el kell fedni az orrot és a szájat.

Forrás: Portfolio.hu, Index.hu, koronavirus.gov.hu

