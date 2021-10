Márki-Zay Péter úgy számol, legalább félmillió embernek kell szavaznia, hogy ő legyen a miniszterelnök-jelölt

Szerinte Gyurcsány Ferenc volt az, aki megakadályozta, hogy ő is ott legyen a hatpárti ellenzéki előválasztási egyeztetéseken.

Interjút adott a 444-nek Márki-Zay Péter független hódmezővásárhelyi polgármester, az ellenzéki előválasztás második körének egyik miniszterelnök-jelöltje (a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében).

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter/videórészlet

Márki-Zay az utóbbi napokban az ellenzéki előválasztás alatt eldurvult hangnem kapcsán – amire ő is rátett egy lapáttal, mikor az ellene szavazó párbeszédes politikusokat olyanokhoz hasonlította, mint akik elárulják a hazát; később bocsánatot kért ezért – a lapnak elmondta, tudomása szerint több polgármestert is zsarolással vett rá a Demokratikus Koalíció (DK), hogy Dobrev Klárát, a párt jelöltjét támogassák. A zsarolás úgy történt meg, hogy ha a polgármesterek nem támogatják Dobrevet, akkor a helyi DK-s képviselők megbuktatják őket. Neveket ugyanakkor nem mondott Márki-Zay, bár hozzátette, hogy kérdezzék meg Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert.

„A számok logikusan azt mondják az első fordulóban tapasztaltak alapján, hogy várhatóan 200-250 ezer szavazója lesz Dobrev Klárának, ami azt jelenti, hogy minimum 500 ezer embert kell elvinni szavazni ahhoz, hogy ezt a választást megnyerhessük”

- mondta el a 444-nek a független jelölt. (A cikk szerint Dobrev Klára az első fordulóban 216 ezer szavazatot kapott, Márki-Zay 126 ezret, míg a három kiesett, és/vagy visszalépett jelöltre összesen 304 ezren voksoltak.)

Márki-Zay Gyurcsányt is szóba hozta, mint mondta, a DK pártelnökének köszönhető, hogy ő nem vehetett részt a hat ellenzéki párt közös tárgyalásain az előválasztás szervezésekor a civilek képviseletében.

Márki-Zay a lejáratókampányokat is megemlítette az interjúban:

"Szerintem nem elfogadható, hogy egymás személyét, családját, lejáratókampány céltáblájává teszik a közösségi médiában, az egyik fél szervezett kommentelői. Szerintem nem elfogadható, hogy az egyik fél kampányrendezvényén az egyik előénekes, a párt egyik jeles tagja, a másik személyének a lejáratásával foglalkozik, és hosszasan csak erről szónokol. Mi soha nem fordulunk ilyen eszközökhöz."

Arról is beszélt, hogy hite szerint egy harminc éve tartó, a Gyurcsány- és Orbán-hívők közötti hidegháborút kell lezárni, és le kell állítani a gyűlöletkampányt is. Márki-Zay Péter szerint míg előválasztási ellenfelét csak a DK támogatja, addig mögötte az elmúlt évek miniszterelnök-jelöltjei közül többen felsorakoztak (Vona Gábort, Karácsony Gergelyt, Botka Lászlót, Szél Bernadettet, Fekete-Győr Andrást, Pálinkás Józsefet említette név szerint), és hozzátette, hogy több párt és pártszervezet – Momentum, Jobbik alapszervezetei közül több, szocialista politikusok – is mellette áll. Úgyhogy szerinte nem igaz az, amit Dobrev Klára mondott, miszerint Márki-Zay decemberig sem tudná fenntartani az ellenzéki egységet. Arra is kitért, hogy a legtöbb pártnak ő már segített korábban kampányolni, de az előválasztáson több DK-s jelöltnek is adott támogató nyilatkozatot.

A vásárhelyi polgármester az interjúban elmondta, továbbra is adományokból szervezi a kampányát, és az adományok száma örvendetesen nőni kezdett, de az őt támogató Momentumot és a Karácsony-féle 99 Mozgalmat is megkérte, hogy támogassák reklámfelületekkel és egyebekkel.

Arra is kitért, hogy több embertől is elfogad tanácsokat (szocialista politikustól kezdve volt KDNP-sig), de nem írják meg neki a beszédeit, ő ezekből a tanácsokból szűri le, hogy éppen mik a legfontosabb és legaktuálisabb üzenetek, amikről beszélnie kell.

Márki-Zay Péter Karácsonyt külön is megdícsérte az interjúban, szerinte a javára történt visszalépésével a főpolgármester bizonyította, hogy

"amikor a lelkiismerete és a hazaszeretete mást diktál, mint ami a mögötte álló pártoknak az érdeke, akkor képes kiállni a pártok árnyékából, és előttük járva meghozni egy hazánk sorsát abszolút befolyásoló döntést."

A független jelölt az interjú végén még kifejtette, ha mégis Dobrev Klára nyerne az előválasztáson, ő akkor is el fog menni 2022-ben szavazni, és mindent meg fog tenni, hogy legyőzzék Orbán Viktort.

Forrás: 444.hu