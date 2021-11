"Nem besz*rni állandóan" – keményet üzent Horn Gábor Karácsonynak

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, csütörtök óta tart az adok-kapok az Index és Karácsony között, az előbbi többször is azt állította, hogy a Főváros vezetése el akarja adni a városháza épületét, addig Karácsony Gergely többedjére is cáfolta a hírt- írja a atv.hu.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Csütörtök reggel Budapest vezetése eladná a Városháza épületét címmel jelent meg egy anyag az Indexen.

A cikkre Karácsony Gergely úgy reagált Facebook-posztjában, hogy „az index.hu-t sajnálatos módon elérte a fake news korszelleme”.

Bejegyzése után az Index a témában megjelent újabb cikkében azt írja, "egy birtokukba jutott szerződés bizonyítja, hogy negyven milliárd forintért kínálnák az ingatlant", amit a főpolgármester újfent megcáfolt. Közleményében azt is megírta,

feljelentést teszek, hogy kiderüljön: keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát.

Az Index most azt állítja, hogy "nem tagadja az ingatlanos, hogy szerződtették a Városháza eladására".

Az ügyben megszólalt Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke is, aki nem érti Karácsony Gergelyt, miért nem akarja eladni a borzalmas állapotban levő épületet:

Értem én, hogy a Főváros nem akarja eladni a városházát és, hogy az index nem tartja be ez ügyben a sajtó etika elemi szabályait, csak azt nem értem, hogy miért nem akarja eladni a borzalmas állapotban lévő és brutális méretű épületet, ami ráadásul egy kicsit sem felel meg egy modern és nyitott önkormányzat feladatainak. Nem besz*rni állandóan, hanem időnként talán lépni is....

Forrás: atv.hu

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt