Oltásra buzdít Orbán – hazug fasiszta népirtónak nevezték a miniszterelnököt

Ahogy arról mi is beszámoltunk, minden eddiginél gyorsabban terjed a járvány, tegnap ugyanis 5323 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 966 167 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 32 336 főre emelkedett.

A jelenlegi adatok szerint a beoltottak száma 6 003 414 fő, közülük 5 777 331 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 629 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Most Orbán Viktor ismét a saját Facebook oldalán is mindenkit arra bíztat, hogy vegyék fel az oltást.

Ám sokan nem értik a járványt, ugyanis logikai bökkenő számukra az, hogy minél többen be vannak oltva annál több a fertőzött.

Az anyátok agyát. Oltakozz ha idő előtt el akarsz patkolni. Hazug fasiszta népirtók.

- írta neki valaki kommentben.

