A Lázár János felügyelte Nemzeti Ménesbirtok a műtrágyát a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó KITE Zrt-től vásárolja, a tonnánkénti átlagár 2022-ben 198 ezer forint lesz, miközben idén 81 ezer volt.

Az Átlátszó írta meg, hogy Lázár János ménesbirtoka ilyen drágán veszi majd Csányi Sándor cégétől a műtrágyát.

A dolog azért izgalmas, mert a kormánypropaganda és több kormánypolitikus napok óta arról beszél, hogy a hazai műtrágyaárak drasztikus emelkedése a piac jelentős részét uraló Bige László kartellezésének köszönhető.

Nagy István agrárminiszter például ezt mondta az Indexnek:

“Ki vagyunk szolgáltatva az importnak, itthon pedig annak az egy üzemnek, amely műtrágyával foglalkozik. Ez a baloldali milliárdos, Bige László kezében van, aki nyíltan fenyegeti és zsarolja a magyar gazdákat, és a tőlük beszedett pénzből nyíltan finanszírozza a baloldal és annak kijelölt miniszterelnök-jelöltjének kampányát. Felháborító az is, hogy a magyar gazdák kárára nyerészkedik, és az is, hogy a magyar gazdák pénze annak a baloldalnak a kampánykasszájába vándorol, amely kormányzása alatt is mindig a magyar gazdák ellen volt.”