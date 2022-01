A hússzövetség elnöke szerint a sertéshúsok piacán várható a következő árrobbanás.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke az infostart.hu-nak elmondta, a 2021-es év a hazai sertéságazat számára hullámzó volt: az önköltségi árak jelentősen emelkedtek, ezt 2022 első hónapjaiban kénytelenek lesznek érvényesíteni a sertéstenyésztők.

Sajnos folytatódott az az évek óta megfigyelhető tendencia, hogy egy éven belül is nagyon nagy a hullámzás. Az elmúlt éveket a sertéshúságazat kettős vírushatás alatt élte, és 2021 is ilyen év volt, ugyanis ezt az ágazatot nem csak a Covid-hatás, hanem az afrikai sertéspestis megjelenése is nagyon drasztikusan befolyásolta