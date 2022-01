Fekete Péter államtitkár becsületsértésnek látja, hogy letolvajozták

A kultúráért felelős államtitkárnak ugyanis az a szokása, hogy egy-egy kulturális intézménybe vagy megnyitóra tett látogatása során mindig hoz valamelyik alá tartozó gyűjteményből egy kulturális tárgyat bemutatni. Egy jobbikos képviselő ennek kapcsán tett felejelentést lopás miatt.

Mint ismert, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár múlt pénteken az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár megnyitóján-átadóján járt, ahol beszéde végén elővarázsolt egy labdát a hátizsákjából, amely mint kulturális tárgy, a Petőfi Irodalmi Múzeumban van leltárba véve. A beszédében azzal magyarázta ezt, hogy minden kulturális intézménybe tett látogatásakor hoz valamely más gyűjteményből egy tárgyat bemutatni.

Fekete Péter a pénteki eseményen az ominózus labdával

Fotó: YouTube/Magyar Evangélikus Egyház

Az eseményen a PIM előző igazgatója, Prőhle Gergely is felszólalt, aki fel is kérte Feketét, hogy ahonnan hozta, oda vigye is vissza a labdát.

Ennek kapcsán szombaton a Facebook-oldalán jelentette be Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő, hogy felejelntést tesz lopás miatt. A feljelentés kapcsán viszont Prőhle arról értekezett, hogy Brenner teljesen félreértette Fekete akcióját – írtuk vasárnapi cikkünkben a 444 és a hvg.hu nyomán –, és más kormányoldali szereplők is kiálltak a kulturális államtitkár mellett.

A 24.hu cikke szerint Fekete Péter a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy ha Brenner Koloman komolyan gondolta az ő letolvajozását, akkor ez becsületsértés, amit nem fog annyiban hagyni.

Szerinte a pénteki megnyitón elhangzott szavait kiforgatták, soha nem szokott semmit sem önkényeses elvinni egy közgyűjteményből, mindig mindent kikülcsönöz, és vissza is viszi.

Fekete azt is hozzátette, hogy már több éve csinálja ezt, és mindenhol szoktak örülni azoknak a kultúrkincseknek, amikkel be szokott állítani.

"Az elmúlt négy év alatt több mint háromszáz ilyen bemutatót tartottam, és mára ez kedvelt hagyománnyá vált, az újságírók, a szervezők már előre kérdezik, mi lesz a mai kultúrkincs"

- nyilatkozta a lapnak, és arra is kitért, hogy nem tudja, miért pont ezen az eseményen igyekezett fogást találni a jobbikos képviselő.

Forrás: 24.hu, magyarnemzet.hu