444: olyan cég működtethette a BKV informatikai rendszerét, mely mögött egy számlagyár húzódott meg, a céget Pintér Sándor bizalmasa vette át

Rendszereken átívelő kapcsolati hálót mutatott be a 444 egy tavaly nyári NAV-akció nyomán, a videós anyagban milliárdos áfacsalás, számlagyár, a BKV informatikai cége, Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasa és a furcsa parkolási ügyletek is feltűnnek.

A 444-en futó Magyar Jeti című műsor friss része szerint milliárdos számlagyár működött annál a társaságnál, amely – többek között – a BKV informatikai rendszerét üzemeltette. A bűncselekménnyel gyanúsítottak körét 2021. július elsején fogta el a NAV egy országos akcióban a TEK segítségével, a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Egy nappal korábban, 2021. június 30-án a jelenlegi belügyminiszterhez, Pintér Sándor legközvetlenebb bizalmasa, Tasnádi László cége lett 100 százalékos tulajdonosa annak a cégnek, amely a BKV informatikai rendszerét működteti – hangzik el a 444 videójában.

A videóban elhangzik, a hatóságok a SYS-csoporthoz köthető egyik cégnél (SYS IT Services Kft.) megbúvó, számlagyárat működtető csoportra csaptak le (erről tavaly a hvg.hu számolt be elsőként), a gyanú szerint a több mint 30 cégből álló számlagyár 19 milliárd forint áfáját tüntette el takarításról és informatikai szolgáltatásról kiállított fiktív számlákkal a 444 videós anyaga szerint.

Tarlós István főpolgármesterségének végén, 2019 nyarán nyerte el a BKV informatikai rendszerének működtetésére és fejlesztésére kiírt tendert egyedüliként a cég, 10 évre szólóan, ami 38 milliárd forintos üzletet jelent. A SYS a hvg.hu korábbi anyaga és a 444 mostani videója szerint a Synergon volt a jogelődje (a Synergon 2015-ben csődöt jelentett), amely a 2000-es évtizedben a nokiás doboz-ügyről híresült el.

A BKV-s munkát a 444 anyaga szerint egy olyan csoport működtette, akik korábban már bűnügyekben voltak érintettek vádlottként, egyikük a mostani számlagyáros ügyletnél vádlottként szerepel. A SYS két alvállalkozót is bevont a BKV-s munkára, először a T-Systems-et, majd utána a kormánynál jól fekvő 4iG.

A 444 szerint Pintér Sándor bizalmasa, Tasnádi László (aki rendészeti államtitkár volt 2014-től, ám hamar kiderült róla, hogy anno 1989-ben még a szocialista állambiztonságnál dolgozott elhárítóként, Nagy Imréék 1989-es újratemetésén is operatív tisztként dolgozott, majd nyugdjba vonulása után beült a Pintér érdekeltségébe tartozó cégbirodalom igazgatói székébe) érdekeltségébe tartozó cég 2019-ben a SYS-csoport egyik cégével együtt indult egy parkolási tenderen, a fővárosi piacok őrzésében is szerepet vállalt, majd pedig megszerezte a BKV informatikai rendszerét üzemeltető céget is.

Forrás: 444.hu, hvg.hu