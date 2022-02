Orbán és a differenciált empátia: "Nem kell atomtudósnak lenni, hogy valaki különbséget tegyen a muszlim tömegek jobb remény érdekében érkezők és az Ukrajnából menekülők között

Rendkívüli interjút adott Orbán Viktor a köztévének. Arról is beszélt, Magyarország, ha akarna, se tudna katonai eszközöket küldeni másoknak.

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli interjút adott az M1-nek.

"Emlékszem ilyen helyzetre, ez a harmadik háború, amikor úgy adódik, hogy én vagyok Magyarország miniszterelnöke"

– fogalmazott, hozzátéve: akkor is, most is azt képviseli, Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradnia.

"Stratégiai nyugalomra van szükség"

– fogalmazott, kifejtve, hogy a háború miatti kapkodásban történő stratégiailag rossz döntésektől tartózkodni kell. Szerinte, a baloldal terve az lenne, hogy katonákat, illetve fegyereket küldjünk Ukrájnába, de ezekkel magyarokra is lőhetnének Kárpátalján, így ezt elutasítja.

"A vita elméleti jellegű, nem tud változni a magyar álláspont, mert a magyar hadseregnek minden fegyverére szüksége van ahhoz, hogy fel tudjunk vonulni a keleti határon"

– tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor szerint, ha akarna, sem tudna hadi eszközöket Magyarország mások rendelkezésére bocsátani, de nem akar.

Arra a kérdésre, hogy háborúra készülünk-e az eddigi hadi fejlesztésekre, azt felelte Orbán: a békére készültünk. Majd úgy folytatta, hogy az árvíz-, a vörösiszap- és a háborús helyzetek miatt erre szükség van a béke megőrzéséhez.

"Ütemeztük a teendőket, néhány éve jött el az a pillanat, amikor meg tudtuk kezdeni a katonai fejlesztéseket, amiket a baloldal folyamatosan támadott"

– fogalmazott Orbán.

Nem kell atomtudósnak lenni, hogy valaki különbséget tegyen a messzi muszlim tömegek jobb remény érdekében érkezők és az Ukrajnából menekülők közt – mondta Orbán a német közrádió felvetésére, mely szerint a menekültek befogadása álságos a korábbi migránsellenes retorika tükrében.

"A távolabbról érkezők több biztonságos országon átmennek, de Ukrajnából hova menjenek?"

– mondta.

Arra a kérdésre, minek köszönhető a menekülteket segítő összefogás, azt felelte:

"ez egy jó ország, jó emberekkel".

A szankciókban nem hisz, de most nem az okoskodás ideje van – fejtette ki, elmondása szerint Brüsszelben is.

"Háború van. Most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Amilyen szankcióban az uniós országok egyetértenek, azt mi támogatni fogjuk"

– mondta Orbán, szerinte az ezzel ellentétes információk dezinformációk, amikkel szemben minél gyakrabban és aktívabban kell kommunikálniuk.

A miniszterelnök beszélt továbbá Paks2-ről és az Oroszországot érintő szankciókról, erről a HVG.hu cikkében olvashat bővebben.

