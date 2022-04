A Brüsszel által lekevert jogállami pofonttól még mindig nem tud felállni a padlóról a forint

A tőzsdék hangulata ma is rossz, amire van is okuk. A magyar eszközök alulteljesítők, amiben a jogállamisági eljárásnak van nagy szerepe. Az euró/forint a 380-as szintet ostromolja, egekben a szén ára.

Az EU-s jogállamisági eljárás elindításának hírére tegnap meredek zuhanásba kezdett a forint és a magyar részvénypiac is. A BUX ma is 1,4 százalékkal süllyed, bár a varsói WIG 20 is közel ekkorát esik. Az OTP 0,7, a Mol 2,7, a Richter 0,9, az Opus közel négy százalékkal ment lejjebb tegnap estéhez képest – írja a Privátbankár.

A forintból már tegnap este is 377 körül kellett adni egy euróért, ma délelőtt is folyamatosan tovább gyengül, 379,60-nál jártunk.

