Ujhelyi visszavonja az EU melletti kiállás miatt indítani kívánt népszavazási kezdeményezését

A szocialista EP-képviselő azután módosított, hogy több ellenzéki szereplő is jelezte, nem most kellene ezt feszegetni, mert akár visszafelé is elsülhet egy uniós tagság melletti kiállást célzó népszavazási kampány.

A hvg.hu cikke szerint az MSZP-s európai parlamenti képviselő Ujhelyi István közleményben reagált arra, hogy a népszavazási kezdeményezését többen is kritikával illették vasárnapi bejelentése után.

Fotó: Facebook/Ujhelyi István

Ujhelyi ugyanis vasárnap arról tett ki közleményt a Facebook-oldalára, hogy véleménye szerint az Orbán-kormány az Európai Unióból való kilépést készíti elő, ezért ő az uniós tagság megerősítése érdekében népszavazási kezdeményezést indított.

Az ötletébe pár órán belül beleszállt a Momentum elnökségi tagja, Kele János, aki szerint egy ilyen fontos ügyben most kiíratni egy népszavazást óriási hiba.

"Egyszerűen nem éri meg egy hatalmas nemzeti sorstragédia kockázata pusztán azért, mert néhány, az irrelevánssá válástól rettegő politikai szereplő ebben az ügyben most saját visszakapaszkodásának lehetőségét látja"

– írta a Facebookon Kele.

Később a Jobbik elnöke is bejelentette, hogy ők is népszavazási kezdeményezést indítanak ugyanebben a témában – de közben egyre több ellenzéki jelezte, hogy ennek nagyon nem most van itt az ideje.

A tiltakozások hatására aztán Ujhelyi elismerte egy újabb közleményben, hogy

"javaslatom megosztja az kormányváltást akaró, az európai Magyarországot féltő tábort".

A hvg.hu cikke szerint a Jobbik viszont egyelőre még kitart a témában indított saját népszavazási kezdeményezése mellett, legalábbis a párt sajtóosztálya erről tájékoztatta a lapot.

Ujhelyi a cikk szerint a kritikákra úgy reagált, hogy nem az általuk kezdeményezett népszavazás fogja "kiszakítani Magyarországot az Európai Unióból, hanem a nép szembefordulása, a hangulatának radikális megváltozása, amelyet a Fidesz évek óta mérgez és naponta szondáz. Nem az a feladat tehát, hogy rettegjünk a társadalom – egyébként jelenleg is közel kétharmados többségű – EU-pártiságának megváltozásától és egy esetleges „nem” többségbe kerülésétől, hanem hogy azzal szembe menve, minden energiánkkal a magyar emberek józan döntésére koncentráljunk."

Juhász Péter, az egykori Együtt párt volt elnöke is az ötlet kritizálói között volt, ő egy Facebook-posztban arról írt, hogy szerint a kezdeményezést a Fidesz rendelhette meg, hogy ezzel is elterelje a figyelmet az inflációról, szociális válságról, a katás adózás megváltoztatása nyomán nehéz helyzetbe kerültek sorsáról.