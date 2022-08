Fidesz: A baloldal a mostani háborús helyzetben is csak hazudozásra képes

A baloldal a mostani háborús helyzetben is csak hazudozásra képes, miközben fűtés nélkül hagyná a családokat – reagált a Fidesz szerdán a DK és az LMP nyilatkozataira.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Karl Nehammer osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján Bécsben 2022. július 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A nagyobbik kormánypárt közleményében azt írta, "álságos, amit a baloldal művel".

Gyurcsányék hónapok óta az orosz gázcsapok elzárását követelik, nem törődve azzal, hogy akkor mivel fűtsenek a magyarok. A brüsszeli szankciók miatt be is következett az energiahiány, nincs elég gáz Európában és egekbe emelkedtek az árak. Brüsszel a gázfogyasztás csökkentésére szólította fel a tagállamokat, egész Európában gáz helyett más fűtőanyagokkal is próbálnak felkészülni