Nem is vett részt az előkészítésen.

MTI Fotó: Balázs Attila

Háromhetes szabadságon volt, nem is vett részt a tűzijáték előkészítésében Horváth Gyula, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökhelyettese, akit augusztus 21-én az elnökkel együtt kirúgott Palkovics László ipari miniszter – adta hírül a telex.hu. Ahogy arról mi is írtunk, a nagy port kavart kirúgások azért történhettek, mert bár az előrejelzés szerint nem volt biztonságos megtartani a tűzijátékot, végül nem is volt eső aznap este.

Az elnökhelyettes most a telex.hu-nak adott interjút, amelyben elmondta:

Épp háromhetes szabadságom után kezdtem el dolgozni hétfőn, amikor délután berendeltek minket a Technológiai és Ipari Minisztériumba

– mondta. Azaz: nem is vett részt a döntési folyamatban. Emellett azt is elárulta, hogy mindenféle indoklás nélkül küldték el őket.

Mint ismert, a keddi kormányinfón Gulyás Gergely az OMSZ-dolgozók kompetenciahiányával próbálta megindokolni a kétséges döntést. Erről Horváth csak annyit mondott: