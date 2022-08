Újabb várost ért el a brutális megszorítás. Ezúttal Őrbottyán iskolaépítését blokkolta a kormány – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Fotó: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszél az ellenzéki pártok demonstrációján Budapesten a Szabad sajtó útján 2019. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján. MTI/Mónus Márton

Pedig a választás előtt a papíron független, valójában fideszes polgármester még lelkendezett a "hamarosan induló" beruházás miatt, és Rétvári államtitkár is lapogatta saját vállát, ezzel a beruházással kampányolva.

Hadházy emlékeztetett a videóra, melyben a polgármester hosszasan sorolta, miért lesz szükség az épületre, többek között a mosdók, a tanári és a menza állapotát kifogásolta.

Azt is tudni kell, hogy Őrbottyánban (is) rengeteg új földterületet minősítenek építési telekké, hadd jöjjenek az új betelepülők. Ez hatalmas üzlet az átminősített telkek (általában Fidesz-közeli) tulajdonosainak, de a rengeteg új lakóra nincs felkészülve az infrastruktúra. Az új iskolára például nagy szükség lenne, de ebből nem lesz most semmi. Szánalmas amúgy, hogy a malőr bejelentésénél a polgármester mennyire felmondja a propaganda bullshitjeit, a kormányt mentegetve.