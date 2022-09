Nagy áldozatot kénytelen hozni Siófok azért, hogy legyen közvilágítás

Közösségi oldalán írt erről Dr. Lengyel Róbert, a város polgármestere.



Fotó (illusztráció): Pixabay

- fogalmazott bejegyzésében a polgármester. Mint írja, sokan nem is tudják mibe kerül ez a közös kasszának.

2021-ben a siófoki közvilágításra körülbelül 183 millió Ft közpénzt fizettek ki. Az idei, 2022-es költségvetésben – még a válság előtti tervezés során – a tavalyihoz igazodó összeggel kalkuláltak, de már év elején látták, hogy az kevés lesz és kiegészítették 293 millió Ft-ra, gondolván, az már csak elég. Hát nem – derült ki a bejegyzés szövegéből.

Berobbant az energiaválság és most már ott tartunk, hogy az év végére 560 és 640 millió közé várjuk a tényleges összeget, nyilván a pici árak alakulásától függően. És ez csak a közvilágításunk, amibe a hivatal és a sok-sok intézményünk villanyszámlája –a gázról már ne is beszéljünk- még benne sincs. Azt hiszem, csak ezek a számok jól érzékeltetik, hogy miért vagyok rendkívül óvatos és megfontolt a város leendő költései tekintetében. Fel kell hát ’kötni a gatyát’ rendesen és a prioritásokon is változtatnunk kell