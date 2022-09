610 ezer forintos tartozása miatt lakoltattak ki egy nyugdíjas, beteg embert

Egy budapesti cég kérte a végrehajtást, a férfi állítása szerint egy 610 ezer forintos személyikölcsön-tartozás miatt árverezték el a házát, pedig ő szeretett volna fizetni, a nyugdíjából levonhatták volnra a részleteket, de meg sem hallgatták.

A Blikk cikke szerint a 66 éves ongai Németh Károlyt azután lakoltatták ki a végrehajtók, hogy a férfi elmondása szerint egy 610 ezer forintos alaptartozás törlesztésével megcsúszott még évekkel ezelőtt, a kamatok miatt ez pedig az előző tíz évben a tízszeresére nőtt.

A korábban víz- és fűtésszerelőként dolgozó, egyedül élő beteg férfi 40 millió forintot érő családi házát, melyet saját kezével épített, a budapesti végrehajtó cég 15 millió forintért adta el.

Németh Károly nem akart harcolni a végrehajtókkal szemben, ezért a kilakoltatás napjára már minden le volt szerelve a házban, a férfi a ház lépcsőjén ülve várta a végrehajtót, akivel rendőri kíséret is érkezett.

A Blikk szerint a férfi fizetett volna, a nyugdíjából levonhatnák a részleteket, de a bíróság nem reagált a kérvényeire, a végrehajtás elhalasztására.

Először úgy gondoltam, odaláncolom magam a kapuhoz, nem engedek be senkit, de hát soha még csak hangosan sem beszéltem senkivel egész életemben (...) Beteg ember vagyok, sztrók, infarktus, cukorbetegség, emiatt már dolgozni sem tudok, pedig fűtésszerelőként most aztán lenne munkám. Ez a tortúra lelkileg is tönkretett, fogalmam sincs, ma estétől hol fogok aludni