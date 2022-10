Facebook-posztban búcsúzott el a Kölcsey gimnáziumból kirúgott tanár, 29 évet tanított

Tíz nappal az 52. születésnapja után sikerült kirúgni a gimnáziumi tanárt.

Mint ismert, pénteken öt tanárt is azonnali hatállyal elbocsátott a tankerület a fővárosi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, mivel több polgári engedetlenségi akcióban is részt vettek – hármuknak személyesen adták át az erről szóló levelet. Az ügy miatt péntek este tiltakozást tartottak szülők és diákok a gimnázium előtt, a PDSZ pedig október 14-re országos sztrájkot hirdetett.

Fotó: Facebook/Palya Tamás

Az egyik érintett, Palya Tamás matematika-kémia szakos tanár a Partizán péntek esti különkiadása után a Facebookon is megírta egy bejegyzésben, hogyan is zajlott az elbocsátásuk – olvasható a hvg.hu cikkében.

A bejegyzésben felidézte, 1993-ban kezdett tanítani a püspökladányi gimnáziumban, ahonnan 2017-ben jött el és költözött fel a fővárosba családjával a Kölcsey gimnáziumban kapott állás miatt. Ott is nagyon szeretett tanítani, mindkét helyen számtalan sikert ért el a diákjaival.

Mint írja, olyan akciókat is felvállat, amik miatt tükörbe tud nézni, majd pedig leírta kirúgása történetét:

"Aztán ma megérkezett az elbocsátó, szép üzenet, amit személyesen kaptam meg a tankerület vezetőjétől, akinek inkább le sem írom a nevét, mert számomra ő egy erkölcsi hulla. Mindezt úgy, hogy éppen kezdtem volna a 6. órámat. Ezután visszamentem az órámra és közöltem a gyerekekkel, hogy kirúgtak. Először azt hitték viccelek. De nem. Többük szemében könnyeket láttam. Aztán a kollégákkal beszélgettem. Aztán kimentem az osztályomhoz, ott már többen is zokogtak. Ez már nekem is sok volt, sírtam én is. Aztán egy másik osztály tagjai vettek körül a folyosón, ahol „csak” kémiát tanítottam és legnagyobb megdöbbenésemre többen zokogtak."

Palya Tamás azt is leírta a bejegyzésében, hogy ezekért a pillanatokért érdemes tanárnak lenni, a péntek esti tiltakozást meghatónak nevezte. És azt is hozzátette, nem érdekli sem Maruzsa Zoltán, sem Pintér Sándor, sem pedig Marosi Beatrix (ő a tankerület vezetője, Maruzsa köznevelési államtitkár, Pintér belügyminiszter pedig a köznevelésért felelős belügyminiszterként), ha attól lesz jobb a köznevelés, hogy ő nincs már benne, akkor legyen így, állásajánlatokat már kapott.