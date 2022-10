Már a fideszesek közül is egyre többek érzik az inflációs drágulást

A Publicus augusztusban és október elején is reprezentatív felmérést végzett az infláció kapcsán, a két adatot összevetve látható, hogy egyre többen csúsznak azok közé, akiknek egyre nagyobb gondot jelentenek a drágulások.

A Népszava megbízásából készített közvélemény-kutatást a Publicus Intézet az inflációról, annak hatásairól október elején.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az erről szóló cikk szerint a kormánypárti válaszadók 32 százaléka érzi úgy, hogy súlyos gondot jelentenek neki az emelkedő árak, 57 százalék érzékeli már az inflációt, de még tudja kezelni.

Az ellenzékkel szimpatizálók 52 százaléka azt válaszolta, hogy számára súlyos nehézséget jelent az infláció, 47 százalékuk számára még elfogadható a helyzet. A cikk szerint a bizonytalan pártválasztók körében hasonló a helyzet.

Azonban ha az augusztusi, ugyanezen témában készített felméréssel vetik egybe a mostani adatokat, akkor kirajzolódik, hogy a kormánypártiaknál is nő az aggodalom az infláció miatt. A Népszava szerint ugyanis augusztusban még a kormánypártiak 27 százaléka mondta azt, hogy súlyosan érinti őket az infláció, 61 százalékuk számára viszont alig volt érezhető a dolog. Kevesebb mint két hónap alatt viszont 5 százalék már átcsúszott a válságba kerülők közé.

A nyár végén az ellenzéki szavazók 39 százaléka számolt be megélhetési nehézségekről, 49 százalék tarthatónak vélte a helyzetét. Itt 13 százalék csúszott át a rosszabb helyzetűek kategóriájába a szűk két hónap alatt. A bizonytalanok esetében 5 százalék az eltérés, a pártpreferenciával rendelkezőknél a megkérdezettek 10 százalékára nincs hatással az infláció.

A cikk szerint a többség elsősorban az élelmiszereknél érzékeli az áremelkedéseket, a válaszadók 98 százaléka ezen terület kapcsán jelentős drágulásokról számolt be.

"Az energiaárak elszállásáról a megkérdezettek 78 százaléka számolt be, de további 11 százalék is érzi ezt a bőrén. Komoly gondot okoz a díjak és árak ütemes emelkedése az építkezés, lakásfelújítás és a bútorok esetében is. Jóval többet kell fizetni a kocsmákban, éttermekben és szórakozóhelyeken a válaszadók több mint fele szerint. Különös módon a kutatásban résztvevők 45 százaléka a közlekedést is a gyorsan dráguló ágazatok közé sorolja, miközben a lakossági üzemanyagon egyelőre ársapka van, a közösségi közlekedés leggyakrabban használt bérlet és menetjegy típusainak díját nem emelték. A repülős társaságok egy része ugyan átterhelte a nyáron kivetett különadót az utasokra, de a hétköznapi életre ennek nincs hatása. A legkevésbé az elektronikai cikkek ára nőtt a válaszadók szerint"

– olvasható a cikkben.

Az elszálló energiaárak az összes megkérdezett 89 százalékát érintik, 78 százalék ezek közül jelentős áremelkedést tapasztalt, ami ellentmond Gulyás Gergely miniszter azon korábbi nyilatkozatának, miszerint „az augusztustól életbe lépő energia-veszélyhelyzeti intézkedések a magyar háztartások háromnegyedét nem érintik”.

A felmérés szerint a vidéki kertes házban élők 83 százalékánál erősen drágultak a rezsiszámlák, és a kormánypártiak kétharmada is jelentős áremelkedést tapasztalt – és még el sem kezdődött a fűtési szezon.

"Az ellenzékiek 81 százaléka tart attól, hogy gondot okoz majd neki a nem támogatott energiaköltség kifizetése, a fideszeseknek csak az 56 százaléka aggódik.

A válaszadóknak egyébként alig 28 százaléka lakik modern energiatakarékos fűtésű, szigetelt házban, a kérdezett valamivel több mint fele részben modernizált ingatlanban él. A sors fintoraként a fideszesek csaknem negyedét rossz szigetelésű, nagy energiaveszteséggel üzemeltethető házban találta a válság. Zömében a 30-44 év közötti diplomás városiak rendelkeznek korszerűbb ingatlannal. Érthető, hogy ez a csoport kezdett el legkevésbé takarékoskodni az energiával. A válaszadók csaknem harmada csavarta lejjebb a fűtést szeptemberben. Többségük 2-3 fokkal hűvösebbet tart otthon, mint tavaly"

– olvasható a cikkben.