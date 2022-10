A nyílt levélben kiállnak volt tanáraik és diáktársaik mellett az általuk vívott „hősies harcukban”.

PDSZ/Facebook

„Megbotránkozva figyeljük a mai magyar közoktatás helyzetét” – kezdik a kormánynak címzett nyílt levelüket külföldi egyetemeken tanuló magyar diákok. A tanárok méltatlanul alacsony fizetését, a közoktatásban tanulók nemzetközi viszonylatban folyamatosan romló teljesítményét, a szegregált oktatási rendszert és a központosítás által ellehetetlenített szakmai döntéseket sérelmezik – sorolja a levél alapján a 168.hu.

1061 diák jelezte aláírásával, hogy szilárdan kiállnak „a jelenlegi hazug, kirekesztő és vezérelvű politikai berendezkedéssel szemben”.

Az írásban hálájukat fejezik ki volt tanáraik felé, akik leterheltségük ellenére is odaadással dolgoztak azért, hogy ne csak felvételt nyerjenek a külföldi egyetemekre, de ott helyt is tudjanak állni. Úgy érzik, nekik köszönhetik „azt a magyarságtudatot is, melyet egyetemi éveink alatt nemhogy elvesztettünk, de elkezdtünk még inkább magunkénak érezni”.