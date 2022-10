Palkovics László technológiai és ipari miniszter a Mathias Corvinus Collegiumban tartott előadást, ahol többek között arról is beszélt, hogy Magyarország 2050-re függetlenné akar válni az orosz földgáztól, ehhez a hazai áramhálózat jelentős fejlesztésére van szükség – írja a Telex.hu.

Fotó:Palkovics László technológiai és ipari miniszter beszédet mond a Technológiai és Ipari Minisztérium és a HUMDA Zrt. által „A jelen és jövő közlekedése okosan" címmel rendezett konferencián a dunaújvárosi Autó Máté szalonban 2022. október 14-én. MTI/Vasvári Tamás

Beszédében közben teljesen váratlanul egy nem túl szerencsés ironizálásba kezdett:

Múltkor már hiányzott, hogy ha csinálok valamit, akkor sokan tüntetnek. Hiányzott a tüntetés, ezért aztán az OMSZ vezetőit fölmentettem, és akkor lett újra tüntetés, de nem ezért mentettem föl… (nevetés) Eltelt nyolcvan nap és nem volt egy tüntetés – megtettem, és lett tüntetés.

Ahogyan arról mi is írtunk, az OMSZ elnökét és szakmai elnökhelyettesét is menesztették, miután a szakmai előrejelzéseik miatt, illetve a felelős operatív törzs tanácsára elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték. Ennek kapcsán az OMSZ már egy közleményt is kiadott.

Miközben a közmédia próbálta lejáratni az OMSZ-t, Gulyás Gergely alaptalan, zavaros választ adott az OMSZ-felmentésekkel kapcsolatban.

További részletek itt olvashatóak.