Navracsics Tibor rácáfolt Gulyás Gergelyre

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban többek között arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság a gyerekeken áll bosszút.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy máshol is ülnek politikusok a kuratóriumokban. A Transparency Internationalnél azt mondják, ez csúsztatás.

Gulyás Gergely elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, ami ebben az ügyben történik, megjegyezve, hosszan lehetne sorolni azokat a nyugat-európai egyetemeket, ahol aktív politikusok ülnek a kuratóriumokban, a fenntartó testületekben.

A miniszter hangsúlyozta:

amikor az Európai Bizottsággal megállapodtak, az összeférhetetlenségi szabályok esetében úgy járt el a magyar kormány, ahogy azt Brüsszel kérte. A kodifikált szöveget is egyeztették, amit jóvá is hagytak, sőt, Magyarország ennél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok elfogadására is nyitott lett volna, de ilyen igény Brüsszelből nem érkezett.