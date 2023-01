Ismét előhozakodott a budapesti olimpia ötletével a fideszes Fürjes Balázs

Szerinte a létesítmények készen állnak, de az olimpiai bizottságnak és a fővárosnak is jeleznie kellene, hogy érdemes-e egyáltalán újra megpróbálni a pályázatot.

A hvg.hu cikke szerint Fürjes Balázs fideszes politikus, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára arról nyilatkozott az Insidethegames című lapnak, hogy amennyiben Magyarország a korábbi értékelés alapján alkalmas lett volna olimpiát rendezni, akkor most "még inkább" alkalmas erre.

Fotó: Facebook/Fürjes Balázs

Fürjes szerint – aki az idei budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke is – a főváros most még jobb helyzetben van ahhoz, hogy olimpiát rendezzen, mivel felépült a Duna Aréna és a Puskás Aréna, de hamarosan elkészül a 40 ezer fő befogadására tervezett atlétikai stadiont is (itt lesz idén augusztus 19. és 27. között megtartva az atlétikai világbajnokság).

Fürjes az Insidethegames-nek arról beszélt, hogy ő ugyan szenvedélyesen érez az olimpia iránt, de szerinte arról, hogy mikor lehet újra pályáznia a fővárosnak, arról a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Budapest vezetésének kell döntenie.

A 2017-es visszalépés okaként a fideszes politikus a "politikai turbulenciát" nevezte meg (mint ismert, akkor a frissen alakult Momentum népszavazás kiírását tervezte, melyre 270 ezernél több aláírást gyűjtöttek, a Fidesz pedig visszakozott az ötlettől), de szerinte azóta már más város lett Budapest. A politikus úgy látja, hogy a sportlétesítmények mellett a szállodai infrastruktúra is adott, a közlekedés terén azonban még van mit javítani, ám Budapest egy "életképes város", és hogy az előző pályázatnál a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kiválónak tartotta a benyújtott pályázatot.

„Amikor azt mondják, hogy eljött az idő, biztos vagyok abban, hogy az ország az ügy mögé áll majd”

– nyilatkozta a lapnak Fürjes Balázs.

A cikk szerint a következő, még rendező város és ország nélküli olimpia a 2036-os lesz, a rendezési jogokért eddig Egyiptom, Németország, India, Indonézia, Mexikó, Katar, Dél-Korea és Törökország érdeklődött. Az olimpiai jétékok megrendezésére Magyarország eddig 1916-ban, 1920-ban, 1936-ban, 1944-ben és 1960-ban is pályázott.