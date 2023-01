Lebarmozta és ribancpofának nevezte Orbánt, a magyar kormányfő közvetlen titkára tette helyre a dnyiprói polgármestert – videó

Visszaszólt a dnyiprói polgármesternek Orbán Viktor legközelebbi embere. Nagy János államtitkár szerint a tisztelet kijár mindenkinek, különösen akire ennyien szavaztak.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ahogy korábban mi is megírtuk, lebarmozta a magyar miniszterelnököt az egymillió lakosú Dnyipro (2016-ig Dnyipropetrovszk) polgármestere.

Borisz Filatov a Telegramon reagált Orbán Viktornak egy minapi háttérbeszélgetésen elhangzott szavaira, miszerint: Putyin célja az, hogy irányíthatatlan roncsot csináljon Urajnából, éspedig azért, hogy azt a Nyugat ne tudja trófeaként felmutatni; mi több, ez már sikerült is neki, és „Ukrajna olyan, mint Afganisztán: a senki földje”.

Filatov ezután azt üzente Orbánnak, hogy

Először is, ribancarc, nem a mi földünk a senkiföldje, hanem a tiétek. Több ezer éve élünk itt, mi nem az Urálon túlról másztunk elő. Másrészt pedig különösen tehetségesnek kell lenni ahhoz, hogy Romániától, Szlovákiától kezdve Szerbiáig és Ukrajnáig mindenhol utálják az embert. A trianoni békeszerződés csak büntetés volt az állatias történelmi tetteitekért. Harmadrészt a kegyetlenkedéseitek, és az a folyamatos vágy, hogy minden világháborúban a zsarnokok kedvében járjatok, történelmi páriává tettek titeket. Negyedszer pedig, milyen alávalóságra vall megbocsátani 1956-ot a szovjeteknek és utódaiknak? Ötödször: teljes erkölcsi nullának kell lenni ahhoz, hogy az EU és a NATO szoknyája mögé bújva taposs mindenki nyakára. Kifelé a szoknya alól, és három nap alatt kisöprünk titeket, szemetek. Barmok. Nem, nem a magyar emberek. Hanem az ott hatalmon lévők.

Nagy János védte meg Orbán Viktort: A tisztelet kijár mindenkinek, különösen akire ennyien szavaztak

Az ukrán polgármester trágár kirohanására most Orbán egyik legközelebbi munkatársa reagált – szúrta ki a 444.hu. Nagy János az elmúlt 12 éveben Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa volt, szinte mindenhová követi a miniszterelnököt. A hvg.hu 2012-es portréja szerint már akkor olyan egyeztetéseken is ott jegyzetelt Orbán mellett, ahol a gazdasági élet befolyásos vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök, de az időbeosztását is ő csinálta. Jelenleg pedig államtitkárként vezeti a Miniszterelnöki Irodát. Nemrég Nagy saját Facebook-oldalt indított, ahol most a főnökét ribancpofának nevező dnyiprói polgármesternek, Borisz Filatovnak üzent.

Nagy Facebook-videójában megjegyezte, hogy a polgármestert csak 150 782 ember választotta meg, ezért adja meg a tiszteletet annak, akire 3 060 706 ember szavazott. Magyarországon egyébként nem közvetlen miniszterelnökválasztás van, így ezek a szavazatok valójában a Fidesz-KDNP közös listájára mentek.

A tisztelet csak kölcsönös lehet.

– mondja Nagy.

Szerinte Orbán nem Ukrajnára mondta, hogy olyan, mint Afganisztán, hanem a frontszakaszra, amelyen brutális harcok dúlnak. Szerinte ez valóban inkább Afganisztánra hasonlít. Szerinte kicsi az esély arra, hogy hamarosan véget érjen a háború, így az a terület sajnos valóban senki földje marad.

Nagy szerint az is szubjektív, hogy kit hol utálnak. De problémás, hogy egy politikus, ezzel a polgármesterre utal, gyűlöletből soviniszta megjegyzéseket tesz. Szerinte Magyarország sem a zsarnokok kedvében járt. Szerinte Ukrajna polgárának illene tudnia, mennyire nehéz a nagyhatalmak szorítása alatt egyensúlyozni.

Szó sincs róla Nagy szerint, hogy Orbán megbocsátott volna a szovjeteknek, és emlékezteti, hogy a vörös hadsereg legkeményebb hadosztályait pont az ukrán katonák adták, akik részt vettek 1956 leverésében.

Azt pedig kikéri magának, hogy Ukrajnában a korábban a nácikkal együttműködő személyeknek állítanak szobrokat.

A szerénység és a történelem ismerete indokolt lenne.

– mondja Nagy. Utána kicsit megengedőbb lesz, mert tudja, hogy szörnyű úgy munkába menni, hogy minden nap bombák hullanak a városunkra, de Magyarország igyekszik jó szomszéd lenni. Végül arra kéri, hogy mutasson példát, majd megköszöni magyarul és ukránul is.