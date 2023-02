Ujhelyi István EP-képviselő kért ki adatokat arról, hogy pontosan milyen egészségügyi eszközöket juttatott a magyar állam segélyszállítmányként Ukrajnának. Szerinte az adatokból az látszik, hogy még a legjelentősebb segélyszállítmányok sem a magyar állam felajánlásai, hanem a magyarországi raktárakban tárolt uniós eszközök átadása – írja a 24.hu.

Ujhelyi István EP-képviselő kérdéseket tett fel a magyar kormánynak arról, hogy milyen módon támogatta Magyarország Ukrajnát. Részletesen választ kapott, és ebből azt vonta le, hogy a legjelentősebb segélyszállítmányok nem a magyar állam felajánlásai, hanem a magyarországi raktárakban tárolt uniós eszközök átadása volt – közölte szerdán a 24.hu.

Ezek után az ellenzéki politikus közreadta a kormány válaszát.

- A minisztérium támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet humanitárius programját.

- Az Európai Unió Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának (ERCC) kérésére a rescEU Magyarországon tárolt uniós készletéből hazánk 250 betegmonitort, 25 központi monitort, 100 infúziós pumpát és 200 lélegeztetőgépet adott át Ukrajnának.

- Ezen túlmenően hazánk a rescEU Magyarországon tárolt uniós készletéből további 695 infúziós pumpát és 215 betegőrző monitort szállított Ukrajnába, és 120 lélegeztetőgépet adományozott a MÖSZ közreműködésével.

- Az orvosi felszereléseket – köztük lélegeztetőgépeket –, tartós élelmiszert és higiéniai termékeket tartalmazó magyar adományt az Ökumenikus Segélyszervezet juttatta el Ukrajnába.

A továbbiakban több, a kormány által támogatott programot nevesítenek. Ilyen volt, hogy Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja ukrán egészségügyi intézmények készleteinek pótlásához karitatív missziót szervezett, melynek keretében 4 tonna gyógyászati segédeszközt (okos-kötszer, gipsz, vizsgálókesztyű, maszk, felület-, eszköz- és kézfertőtlenítőt) biztosítottak.

Magyarország felajánlotta még, hogy vállalja 130 kórházi kezelést igénylő ukrán gyermek teljes körű egészségügyi ellátását. Az ukrajnai menekültek számára pedig ingyenes egészségügyi ellátást biztosít, beleértve a vényköteles gyógyszereket is. További segítség a kórházi ellátás biztosítása sérült ukrán katonáknak.

Említenek még katonai-orvosi felszereléseket, sebészeti eszközöket és Pfizer-oltóanyagokat is.

A minisztérium támogatja továbbá az Okhmatdyt kijevi gyermekkórház AnyScan SPECT/CT/PET hármas modalitású orvosi diagnosztikai berendezésének teljes felújítását is – áll a kormány Ujhelyi Istvánnak küldött válaszában.

Ujhelyi István, az Európai Parlament közegészségügyi bizottságának tagja, az Esély Közösség alapítója az adatokat úgy kommentálta:

A magyar emberek minden természeti katasztrófa vagy veszélyhelyzet idején eddig is világosan bizonyították, hogy milyen szolidárisak, segítőkészek és önfeláldozóak tudnak lenni a rászorulókkal. Ez most is így van, szemben a Fidesz-kormány szavakban hangos, tettekben szűkös segítőkészségével.

Bár a propaganda azt harsogja, hogy az állam erőn felül segíti az ukránok honvédő háborúját, ez valójában pimasz túlzás, hiszen – mint az a minisztérium válaszából is kiderül – még a legjelentősebb segélyszállítmányok sem a magyar állam saját felajánlásai, hanem tulajdonképpen csak az Európai Unió segélyprogramjának részeként, a magyarországi raktárakban tárolt uniós eszközök átadását jelenti. Nem elvitatva a kormány eddigi lépéseit, világosan látszik, hogy az Orbán-kormány nem nagyon töri magát, hogy minden tőle telhető segítséget megadjon a gyilkos orosz agresszióval szemben élet-halál harcot vívó ukránoknak.