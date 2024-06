Orbán Viktor kiakadt a bolti árakon: „a gazdaság nem úgy működik, ahogy kellene”

Két nappal a választások előtt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban felháborodott a bolti árak láttán. Szerinte a magyar emberek fizetik meg a háború árát, a konfliktus miatt a gazdaság nem úgy működik, ahogy kellene.

A miniszterelnök péntek reggel szokásosan bement a Kossuth Rádióba és beszélt elsősorban a háborúról, s annak következményéről. Szerinte hazánk már így is rengeteget vesztett a háborún – írja a blikk.hu.

Orbán Viktor kiakadt a bolti árakon, szerinte nem jól működik a gazdaság/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

"A magyar emberek már eddig is fizetik a háború árát, olyan árak vannak a boltokban, amelyek nem a békeidőkre jellemzőek. A gazdaság nem úgy működik, ahogy kellene. Az Európai Unió kasszájába is olyan összegeket kell befizetnünk, amelyek aztán mennek tovább Ukrajnába. Aztán itt van most a NATO ötlete, hogy évente 40 milliárd dollár mellett köteleződjünk el. Pénzügyi, gazdasági és emberáldozatokkal járt már eddig is a háború, így nem hagyhatják abba a háborúpártiak, hiszen akkor ezekkel el kellene számolniuk. Ezért öntik utána végtelenül a pénzt. De ez így van a középkor vagy ókor óta. Egy hosszú ideig elhúzódó háború még a győztesnek sem jó, nemhogy a veszteseknek."