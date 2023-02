Egy ével ezelőtt még három országot előztünk meg. Most azonban már Romániában is többet keres egy minimálbéres dolgozó, még nettóban is. Egyedül Bulgáriában dolgoznak a magyar összegnél kevesebbért az érintett dolgozók.

Újabb mélypontot ért el a magyar minimálbér értéke az Európai Unión belül – derül ki a legfrissebb adatokból a Mfor cikke szerint. A hazai kötelezően fizetendő legkisebb bér a felzárkózás helyett a leszakadás útján ténfereg.

Az Eurostat friss adatai alapján

2023 elején a magyar minimálbér átszámítva 578,74 euró volt, ami a kötelezően fizetendő legkisebb bérrel rendelkező tagállamok sorában a második legalacsonyabb.

Egyedül Bulgáriában kisebb ez az összeg, ahol 398,81 euró a minimálbér

- közölte az mfor.

Egy évvel ezelőtt még három uniós országot, Romániát, Lettországot és Bulgáriát is lehagyta a magyar minimálbér. Azóta viszont Románia is megelőzött minket: ott 606,12 euró a minimálbér egy hónapban. A forint folyamatos gyengülése mellett ehhez az is hozzájárult, hogy Romániában az elmúlt években a bérek felzárkóztatásán dolgoztak.

Nettó bér terén is lehagynak a románok, annak ellenére, hogy náluk a dolgozókra hárul a 35 százalékos társadalombiztosítási járulék, a magyar dolgozóknál ugyanez az összeg 33,5 százalék.

Nálunk a nettó minimálbér 152 950 forint, Romániában pedig 157 ezer forint.

A béremelések ellenére a forint folyamatosan gyengülő trendje, valamint a régiós országok bérfelzárkóztató politikája miatt nemzetközi összehasonlításban egyre kisebb összeget képvisel a magyar minimálbér.

Ez annyiból hasznos lehet az Orbán-kormány számára, hogy nemzetközi vállalatok szempontjából vonzóbb Magyarországon befektetni, mert egyre olcsóbb a magyar munkaerő.