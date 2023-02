Kiálltak az EU-tagországok külügyminiszterei, hogy támogassák Ukrajnát, csak Szijjártó Péter nem ért rá.

A háború első évfordulóján az Európai Unió országainak külügyminiszterei rövid videóüzenetben fejezték ki támogatásukat és szolidaritásukat Ukrajnával. A felvételt a tárcavezetők hétfői ülését követő sajtótájékoztatón mutatták be. Magyarországot kivéve minden tagországból a külügyminiszter állt a kamera elé.

Igaz, hogy Szijjártó Péter nem vett részt a hétfői ülésen, de hiányzott róla osztrák kollégája, Alexander Schallenberg is, utóbbi mégis szerepel a videóban, mert előre rögzítette az üzenetét. Ezt Szijjártó Péter is megtehette volna, mert értesítették a tervezett felvételről. Ő mégis az egyik államtitkárára, Sztáray Péterre bízta a feladatot.

– ezt a szót választotta a Magyarországot képviselő Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára ahhoz a videóhoz, amit az EU-tagországok külügyminiszterei az orosz–ukrán invázió évfordulójára készítettek az Ukrajna melletti kiállásként.

Bár Sztáray nem külügyminiszter, a videóban ő szerepel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyett, és ezzel Magyarország lett az egyetlen olyan tagállam, amelynek nem a külügyminisztere szólal meg a videóban. A Népszava azt írja, hogy Szijjártónak Budapesten volt elfoglaltsága hétfőn, így Sztárayt küldte maga helyett az uniós külügyminiszterek ülésére, ugyanakkor a felvételről jó előre tájékoztatták őket.

– mondta a felvétel bevezetőjében Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, majd erre csatlakoztak rá a külügyminiszterek egy-egy, szerintük Ukrajnához fűződő szóval, például a bátorsággal, hősiességgel, szabadsággal, egységgel, igazsággal – Sztáray pedig a sokszínűséggel.

One year ago, Russia unleashed a brutal aggression against #Ukraine. Thinking it can invade its peaceful neighbour. But it failed.

The EU stands in support of #Ukraine. Our commitment to the European future of Ukraine remains unwavering.

Our joint message: pic.twitter.com/jM0dpjw6qe