A KDNP-nek vannak elvárásai a kormány irányában, a családtámogatási rendszert bővíteni kell, azt szeretnénk, hogy haladjunk azon az úton tovább, amelyet megkezdett a kormány – erről Simicskó István beszélt a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése alkalmából csütörtökön Balatonfüreden, sajtótájékoztatón.

MTI/Koszticsák Szilárd

A KDNP-frakció vezetője elmondta: a kormánypárti frakciók az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a parlamentnek benyújtandó hétpontos politikai nyilatkozattervezettel ahhoz szeretnének hozzájárulni, hogy a harcoló felek mielőbb tárgyalóasztalhoz üljenek, és megkezdődhessenek a béketárgyalások.

Simicskó István hangsúlyozta: a magyar érdeket kell szem előtt tartani, és a magyar érdek az, hogy minél előbb béke legyen. Számtalan kárpátaljai magyar veszítette életét a háborúban, és folyamatosan zajlik a sorozásuk – jegyezte meg. Kijelentette azt is, hogy ha ez a háború nukleáris összecsapássá szélesedik, azt senki nem fogja megnyerni.

Simicskó István arról is beszámolt, hogy az együttes ülés előtt a KDNP külön is tartott tanácskozást. Jelezte: a tavaszi ülésszakon tárgyalják az Európai Bizottság felé tett vállalásokat, továbbá a víziközműveket, a fogyasztóvédelmet érintő javaslatokat, valamint a 2024-es költségvetést is.