A narancsos Orbán-pizza mellett azért jó sok kordonnal is készül Kiskőrös a kormányfő ünnepi beszédére – Rákay Philip is megérkezett a főtérre

Kiskörősön már kedden elkezdték felállítani a kordonokat Orbán Viktor szerda délutáni ünnepi beszédére készülve. A kiskőrösi főtéren kivetítőkön is követhető lesz Orbán ünnepi beszéde. A miniszterelnök március 15-ei látogatása alkalmából egy helyi pizzéria speciális pizzát is készít Orbán Viktornak, amit csak egy hétig lehet rendelni. Az étterem elmondása szerint minden második vendég Orbán- pizzát kér. A Petőfi tér környékén közben már sül a malac, készül a kürtőskalács és Rákay Philip is megérkezett.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Kiskőrös főterén kivetítőkön is követhető lesz Orbán Viktor ünnepi beszéde – írja a Baon.hu Szedmák Tamás alpolgármesterre hivatkozva, aki jelezte, sokféle téves információ kering a szerdai nagyszabású ünnepséggel kapcsolatban, ezért tájékoztat mindenkit, hogy a 14.15-kor kezdődő ünnepség ingyenesen, bármiféle előzetes regisztráció nélkül megtekinthető a helyszínen.

Mint hozzátette, a főtér több pontján is óriás kivetítők lettek elhelyezve a várható nagy tömeg miatt, így aki távolabb tud csak helyet találni a rendezvény helyszínén, az is kiváló minőségben tekintheti meg a kulturális műsort és a miniszterelnöki beszédet.

Az alpolgármester azt is közölte, hogy az 53-as út főterének átvezető szakasza lezárásra kerül a rendezvény ideje alatt, így a főtér mellett az úttest is rendezvénytérként lesz használható ebben az időben.

A kiskőrösi lakosoktól szeretnénk kérni, hogy amennyiben nem laknak túlságosan messze a városközponttól, lehetőleg gyalogosan érkezzenek és ne gépjárművel

– írja az alpolgármester.

Közben a Magyar Hang azt írja, Kiskörősön már állítják a kordonokat is Orbán Viktor beszédére készülve. A lap munkatársa a helyszínről már kedden fotókat küldött és arról számolt be, hogy vele együtt ott volt már a kormányfő kommunikációs stábja is, a videós munkatársak mellett Kaminsky Fanny, akit a miniszterelnök Facebook-oldalának kezelőjeként szoktak emlegetni. Épült a színpad, kivetítőt, sátrakat állítottak annak pizzériának közelében, ahol a narancsos Orbán-pizzát lehet kapni.

Sül az Orbán-pizza

A miniszterelnök március 15-én Kiskőrösön mond beszédet, Petőfi Sándor szülőházánál. A látogatás alkalmából a helyi Pizzaphone Pizzéria speciális pizzát készít Orbán Viktornak, amit csak egy hétig lehet rendelni.

BBQ, mézes alap, csirkemell csíkok, sajt, narancskarikák és jalapeno paprika lesz rajta.

Így néz ki:

Az Orbán-pizzát már maga Orbán is megkóstolta, amiről a Facebook-oldalán adott hírt a kormányfő.

Szerdán mér rengeteg Orbán pizzát eladtak

A kiskőrösi pizzázóban minden második vendég Orbán Viktor pizzát kér a 24.hu tudósítása szerint.

Rengeteget eladtunk belőle

– mondta a lapnak annak az étteremnek a dolgozója, ahol a miniszterelnökről nevezték el az egyik pizzát. Az étterem egyébként tele van, nincsen szabad asztal.

Rákay Philip is megérkezett Kiskőrösre

Sül a malac, készül a kürtőskalács a Petőfi tér környékén, bár esik az eső – írja a 24.hu. A színpadon éppen főpróba zajlik. Rákay Philip is megjelent már a családjával.