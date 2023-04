Saját pofonjukba szaladtak bele Orbánék – Keménykedni akartak, de nem bírnak az orvosokkal

Az orvosok több mint kétharmada úgy döntött, hogy kamarai tag marad – jelentette be Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke hétfőn egy Facebookra feltöltött videóban.

A kormány azt követően törölte el a kötelező kamarai tagságot az orvosok esetében, hogy a szervezet élesen tiltakozott az új ügyeleti rendszer bevezetése miatt.

Az eddig feldolgozott adatok alapján, több mint harmincháromezer ember, azaz a tagság kétharmada jelezte azt, hogy a kamara tagja akar maradni

- mondta Kincses, hozzátéve, hogy a kényszerű folyamat a kormányzati szándék ellenére nem meggyengítette, hanem megerősítette a kamarát.

Harmincezer orvos akaratát, véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez feljogosít bennünket arra, hogy továbbra is az egészségpolitika hiteles, politikamentes szereplői maradjunk. Hogy ez mennyire lesz sikeres, az elsősorban a kormányzati szándékon és együttműködési készségen múlik

– közölte Kincses.

Ám ahogy arról beszámoltunk, a kormány tagjai továbbra is támadják az Orvosi Kamarát, mint arról tegnap beszámoltunk, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az orvosi kamara megpróbált az új ügyeleti rendszer körül "feszültséget gerjeszteni", próbálta az orvosokat minden eszközzel, akár etikai eljárással is fenyegetve távolt tartani attól az ügyelettől, amelyet az orvosok hagyományosan mindig is adtak, kiemelve: az új rendszerben havi egy-két napot kell ügyelni.