Eddig nem verték nagy dobra, de Magyarországra érkezett a belarusz külügyminiszter. Szijjártó februárban járt Minszkben, az Európai Parlament akkor állásfoglalásban bírálta a magyar külügyminisztert, mert látogatása „ellentétben áll a Fehéroroszországgal és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújával kapcsolatos uniós politikával”.

Kedden a déli órákban Magyarországra érkezett és Nagy István agrárminiszterrel már tárgyalóasztalhoz is ült Szergej Alejnyik, Fehéroroszország külügyminisztere – írja a 444 a fehérorosz BelTA hírügynökség alapján. A 444.hu megjegyzi: a magyar kormány egyelőre nem kommunikálta, hogy Alejnyik Magyarországon van, és az MTI sem számolt be róla. A hírügynökség tájékoztatása szerint szerdán Alejnyik találkozik a Moszkvából hazaérkező Szijjártó Péterrel is.

A hírügynökség emlékeztet rá, hogy Szijjártó nemrég, februárban járt Minszkben, és ott állapodtak meg arról, hogy folytatják a közeli jövőben az egyeztetéseket.

Az Európai Parlament akkor állásfoglalásban bírálta a magyar külügyminisztert, mert minszki látogatása „ellentétben áll a Fehéroroszországgal és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújával kapcsolatos uniós politikával”.

A BelTa képeket is közölt Alejnyik és Nagy István keddi találkozójáról, de a fehérorosz külügyminisztérium annyit árult csak el az egyeztetésekről, hogy a mezőgazdasági együttműködés egyike a fontos témáknak a felek között.

Az EP februárban arra kérte az EU-t és tagállamait, hogy szélesítsék ki és erősítsék meg a Fehéroroszországgal szembeni uniós szankciókat, és tegyék feketelistára a rezsim elnyomásában részt vevő valamennyi személyt, beleértve a bírákat, ügyészeket, valamint a bűnüldöző és a börtön- és büntetőtelepek tisztviselőit.