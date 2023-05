Szijjártót nagyon megsértette az EU, szerinte vádaskodnak – Kifakadt a CNN riporterének a magyar korrupcióról

Egyértelműen vádaskodásnak tartja Szijjártó Péter, hogy Magyarországon rendszerszintű a korrupció. Szerinte ha így lenne, nem jönnének hozzánk a külföldi befektetők.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A külügyminiszter úgy véli, az szúrja az EU szemét, hogy „itt van egy kormány, amely egyértelműen mainstream-ellenes. Ez egy jobboldali kormány, ez egy kereszténydemokrata kormány, ez egy nagyon hazafias kormány, ez a kormány szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres. Mert egy dolgot ne felejtsünk el, választást nyerni nagyon bonyolult dolog, de választást nyerni négyszer egymás után, nagy fölénnyel, na az nagyon nehéz” – írja a 24.hu.

A CNN riportere felhozta, hogy az OECD szerint Magyarországnak jelentős előrelépést kell tennie a vesztegetésre és korrupció kezelésében, hiszen hazánk a a legrosszabb ország az EU-ban, a 27. helyen állnak az átláthatóság terén.

"Beszéljünk a tényekről, mert ez nagyon-nagyon fontos. Nézze, én azt értem, hogyha van egy ország, amelynek világos növekedési pályája van, mindenféle nehézség ellenére, beleértve a COVID-ot, beleértve a háborút a szomszédságban, beleértve azt, hogy nem kapja meg az EU-s pénzeket; ezzel együtt még mindig növekedési pályán vagyunk. A gazdaság évről évre növekszik. Évről évre megdöntjük a beruházási rekordokat. Gondolja, hogy mindez lehetséges lenne, ha rendszerszintű korrupció lenne?! Hiszen ha rendszerszintű korrupció van, akkor nincs növekedés, a befektetők nem jönnek, nem hozzák ide a pénzüket. Tehát ez egyértelműen vádaskodás. Kérdezze meg… Ön már régóta itt van. Miért nem kérdezte meg az itteni befektetőket, a Németországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból érkező nagyvállalatokat? Ők is tapasztaltak bármi hasonlót? De ők azt mondják, hogy nem! Ezért fektetnek be. Ha itt, Magyarországon rendszerszintű korrupció lenne, akkor nem fektetnének be újra ebbe az országba" – hangsúlyozta Szijjártó Péter.