A honvédelmi miniszter szerint Magyarországnak fontos szerepe az elrettentési és védelmi tervekben

A NATO újonnan elfogadott elrettentési és védelmi terveiben Magyarországnak fontos és megkerülhetetlen szerepe van – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.



Kép: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Jelezte:

Emlékeztetett:

Magyarország idén már a GDP 2 százalékát költi védelmi célokra, és a jövő évi költségvetésben is ilyen arányú forrást terveznek.

Hozzátette, Magyarország jól teljesít a NATO-tagországokkal közös missziókban is, mint a KFOR és a nemzetközi légtérvédelmi feladatok, de folytatja a megkezdett tervszerű haderőfejlesztést is. Felidézte: Magyarország részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésében egy harccsoporttal, Székesfehérváron pedig többnemzeti hadosztály-parancsnokság működik.

Szóba került a találkozón a védelemipar is, amely NATO-keretekben való fejlesztése a háború hatására is kiemelt jelentőségűvé vált. Magyarország e tekintetben is jól teljesít