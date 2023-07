Bende Balázzsal, az MTVA legendás, visszavonult fideszes szerkesztőjével a 444 Tusványoson találkozott. Bende Balázs a lapnak elmondta, szerinte miről is szólt az értekezletéről kiszivárgott hangfelvétel.

Bende Balázs az elmúlt években vált ismertté az M1 külpolitikai újságírójaként, majd az MTVA vezető szerkesztőjeként. Stílusa, kormány melletti indulatos kiállásai és ideológiai okfejtései rendre nagy visszhangot keltettek. A sajtóban és a közösségi médiában többnyire élcelődve írtak a gyakorlatilag mémesülő Bendéről. Néhány éve kiszivárgott az MTVA-tól egy hangfelvétel, melyen Bende arról beszélt, hogy náluk nem az ellenzéket támogatják, és az anyagok készítése során ezt vegyék figyelembe.

A 2020-ban kiszivárgott hangfelvételen olyasmi is elhangzik az általa vezetett munkaértekezleten, hogy

aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írjon róla. Továbbra is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, le kell adni a felmondását és el kell menni