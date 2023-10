Dömötör Csaba a Műegyetemen: "most olyan korszak kezdődött, amelyben újra meg kell küzdenünk az önálló vélemény jogáért"

Budapest, 2023. október 22., vasárnap (MTI) – 1956 küzdelme minket is kötelez: bármilyen rázós utat elviselünk, bármilyen terhet felvállalunk, bármilyen ellenerővel szembe szállunk, csak hogy a magyarok jövőjét biztonságban lássuk – hangsúlyozta beszédében Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett állami ünnepségen vasárnap, a Műegyetemen.



Fotó: MTI

A politikus szavai szerint a forradalom napjai olyan napok voltak, melyek "nehézségeikben is dicsőségesek, és okkal vésődtek be a legnagyobb magyar tettek könyvébe". Úgy fogalmazott: a forradalmároknak a haza- és szabadságszereteten kívül nem sok fegyverük volt. De ez a szeretet erősebb volt minden harckocsinál – mondta. Hozzátette: "ha ezek a falak nem csak beszélni, hanem kérdezni is tudnának, talán azt kérdeznék: mi adnánk-e az életünket a hazánkért?"

Dömötör Csaba kifejtette: most olyan korszak kezdődött, amelyben "újra meg kell küzdenünk az önálló vélemény jogáért, a politikai függetlenségért, azért, hogy a jövőnkről szóló legfontosabb döntések jogát továbbra is a saját kezünkben tartsuk".

"Ha a jövőnkről szóló döntéseket csak azért is a kezünkben tartjuk, Magyarország legszebb napjai még előttünk vannak" – húzta alá.