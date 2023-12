Több mint félmillió forintos fizetésért keresnek eladókat a Lidl egyik üzletébe

A III. kerületben bruttó 544 ezerért keresnek munkatársat.

Fotó: Faludi Imre/MTVA

A Pénzcentrum szúrta ki, hogy Budapest III. kerületében bruttó 544 ezer forintos fizetést ajánlanak, miközben Szekszárdon ugyanerre a munkakörre már „csak” 351 ezer forintos bruttó bér jut.

Az 544 ezer forintos bruttó fizetés 361 760 forintot jelent nettóban, ha valaki pedig 25 év alatti, azaz nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, 443 360 forintot vihet haza havonta.

A munkaköri leírásba beletartozik az is, hogy a vásárlókat udvariasan, pontosan és segítőkészen szolgálják ki, rendezzék a boltban az árukat, takarítsák az üzletet és süssék a pékárukat. Ezeken felül a pénztármunka, áru forgatása és minőségellenőrzése, valamint a leltár lebonyolítása is a munkakör részét képezi – írja a lap, ahol további fizetéseket is meg lehet tekinteni.