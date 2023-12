Vajna Tímea bevallotta: Négyszer vetélt el

A spirituális, lelki és testi megtisztulás céljával végignyomott egy háromnapos vízböjtöt Vajna Tímea – írja a Bors.



Kép: TV2

Három napig csak vizet ivott, nem evett és nem ivott semmi mást. A vízbe ásványokat csepegtetett, ez volt az össz energiabevitel. A tapasztalatairól videókban számolt be, amiben azt is elmondta, hogy milyen nehéz éveken van túl. Elvetélt, nem is egyszer.

Az elmúlt 2 évben annyi IVF-kezelést és hormonterápiát kaptam és szúrtam magamba, hogy azt már a szervezetem nem tudta tovább tolerálni. Mindenképp akartam csinálni egy nagyon drasztikus tisztítást

- fogalmazott az Intagram-oldalára feltöltött videóban Vajna Tímea. Hozzátette, 5 kilót sikerült lefogynia, meg is mutatta az eredményt.

Még mindig nem kockás a hasam, de négy baba elvesztése után azt gondolom, ez elfogadható

- mondta Vajna Tímea, majd megígérte, erről bővebben is mesélni fog egy későbbi posztban.